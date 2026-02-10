Türkiye'nin Kış Olimpiyatları Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye'nin Kış Olimpiyatları Performansı

10.02.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Yılmaz, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 80. olarak çeyrek finale kalamadı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik elemelerinde 80'inci sırayı aldı.

İtalya'daki oyunların 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemeleri, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Milli sporcu Abdullah Yılmaz, elemelerde 3 dakika 40.34 saniyelik derecesiyle 80. sırayı elde etti. Bu sonucun ardından ilk 30'a giremeyen milli kayakçı, çeyrek finale kalamadı.

Abdullah Yılmaz, 13 Şubat Cuma günü TSİ 13.45'te kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde mücadele edecek.

Klaebo en iyi dereceyi elde etti

Erkekler 10+10 kilometre skiatlonda altın madalya alan Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 3.07.37'lik zamanıyla erkekler sprint klasik elemelerinin en iyi derecesini yaptı.

Oyunlarda şu ana kadar 6 altın madalyaya sahip Klaebo, Milano-Cortina 2026'da olimpiyat tarihine geçmeye çalışacak.

Klaebo, Norveçli sporcular Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'ye ait kış olimpiyatlarında en çok altın madalya kazanan (8) sporcu rekorunu kırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Abdullah Yılmaz, Türkiye, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin Kış Olimpiyatları Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:03:44. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Kış Olimpiyatları Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.