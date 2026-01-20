Türkiye'nin UYP'si Eksi 313,9 Milyar Dolar - Son Dakika
Türkiye'nin UYP'si Eksi 313,9 Milyar Dolar

20.01.2026 10:41
TCMB verilerine göre Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Kasım 2025'te eksi 313,9 milyar dolar.

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), geçen yıl kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 399,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,6 azalışla 713,2 milyar dolar oldu.

Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, kasım itibarıyla eksi 313,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar, söz konusu dönemde 357 milyon dolar azalarak 183,2 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,9 artışla 74,1 milyar dolar olurken diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 azalarak 137,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 0,4 artışla 41 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 10,6 artarak 17,2 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2025 yılı ekim ayına göre yüzde 5,6 azalışla 197,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken portföy yatırımları kalemi yüzde 0,3 artarak 131,3 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar kalemi ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 384 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

