Türkiye-Özbekistan Stratejik Toplantısı Başladı

Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un eş başkanlıklarında Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da başladı. - ANKARA
