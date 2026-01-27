Türkiye-Pakistan Makale Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Pakistan Makale Yarışması Ödülleri Verildi

27.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği himayesinde Pakistan Ulusal Kitap Vakfı (NBF) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye-Pakistan ilişkileri: zamansız bağlar" konulu makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği himayesinde Pakistan Ulusal Kitap Vakfı (NBF) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye-Pakistan ilişkileri: zamansız bağlar" konulu makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İslamabad Temsilcisi Buket Kop, Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ve NBF Direktörü Kamran Jahangir ile çok sayıda Türk diplomat ile davetli katıldı.

Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'daki üniversite öğrencileri arasında düzenlenen makale yarışmasının hayata geçirilmesine sağladığı katkılardan dolayı NBF Direktörü Jahangir'e ve Vakfın çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği olarak bu yarışmayı organize etmelerinin birinci nedeninin, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkisini kutlamak ve onurlandırmak olduğunu belirten Neziroğlu, ikinci nedeninin de 2005'te Keşmir'de yaşanan depremin ardından yardıma gelen iki mühendis Cenk Yakın ve Ufuk Arslan'ı anmak olduğunu vurguladı.

Neziroğlu, depremzedelere barınak ve ev inşa etmek için Pakistan'a gelen Yakın ve Arslan'ın 20'li yaşlarda olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar, depremde her şeylerini kaybeden Pakistanlı kardeşlerine yardım etmek için buraya gelmişlerdi. Ne yazık ki, Balakot'taki çadırlarında çıkan trajik bir yangında şehit oldular. Bu olay, vefatlarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen yüzyıllardır süren kardeşliğin somut bir göstergesi olarak kalmaya devam ediyor. Mühendislerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Hızla değişen dünyada, ortak tarihi mirasın genç nesillere aktarılmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Neziroğlu, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Neziroğlu, konuşmasının ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Pakistan Makale Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:44:45. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Pakistan Makale Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.