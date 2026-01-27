Türkiye-Pakistan Makale Yarışması Ödülleri Verildi

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği himayesinde Pakistan Ulusal Kitap Vakfı (NBF) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye-Pakistan ilişkileri: zamansız bağlar" konulu makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İslamabad Temsilcisi Buket Kop, Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ve NBF Direktörü Kamran Jahangir ile çok sayıda Türk diplomat ile davetli katıldı.

Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'daki üniversite öğrencileri arasında düzenlenen makale yarışmasının hayata geçirilmesine sağladığı katkılardan dolayı NBF Direktörü Jahangir'e ve Vakfın çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği olarak bu yarışmayı organize etmelerinin birinci nedeninin, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkisini kutlamak ve onurlandırmak olduğunu belirten Neziroğlu, ikinci nedeninin de 2005'te Keşmir'de yaşanan depremin ardından yardıma gelen iki mühendis Cenk Yakın ve Ufuk Arslan'ı anmak olduğunu vurguladı.

Neziroğlu, depremzedelere barınak ve ev inşa etmek için Pakistan'a gelen Yakın ve Arslan'ın 20'li yaşlarda olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar, depremde her şeylerini kaybeden Pakistanlı kardeşlerine yardım etmek için buraya gelmişlerdi. Ne yazık ki, Balakot'taki çadırlarında çıkan trajik bir yangında şehit oldular. Bu olay, vefatlarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen yüzyıllardır süren kardeşliğin somut bir göstergesi olarak kalmaya devam ediyor. Mühendislerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Hızla değişen dünyada, ortak tarihi mirasın genç nesillere aktarılmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Neziroğlu, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Neziroğlu, konuşmasının ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.