Türkiye sağlık turizminde atağa geçti - Son Dakika
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Türkiye sağlık turizminde atağa geçti

16.04.2022 11:13

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, sağlık turizmi için Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden yoğun ilgi olduğunu işaret ederek "Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar...

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, sağlık turizmi için Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden yoğun ilgi olduğunu işaret ederek "Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar gelir hedefinin üzerine çıktık." dedi.

Kanpolat, AA muhabirine, salgından sonra sağlık turizminde önemli bir artış olduğunu belirterek özellikle AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye daha fazla hasta geldiğini söyledi.

Birçok ülkenin tercihinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kanpolat, hastaların en çok diş tedavisi, onkolojik ameliyatlar, estetik ve mide ameliyatları için geldiğini vurguladı.

Türk cumhuriyetlerinden gelen hasta sayısının yüzde 200 arttığına değinen Kanpolat, "Özellikle onkoloji hastalarında ciddi bir artış var. Sağlık turizminde dünyada 100 milyar dolarlık bir hacim var. On yılda verilen mücadeleyle ülkemiz sağlık turizminde ilk beşe tırmanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın 2023 için sağlık turizminde koyduğu 10 milyar dolar gelir hedefinin üzerine çıktık." ifadesini kullandı.

"Turist sağlığı ile sağlık turizmi farklı"

Turist sağlığı ile sağlık turizminin farklı olduğunu, bunun bazen karıştırılabildiğini aktaran Kanpolat, Kovid-19 salgını sürecinde insanların psikolojik olarak çok yıprandığını, kendi sağlığına önem verenlerin tedavi için geldiğini söyledi.

Afrika ülkelerinden de yoğun hasta geldiğini aktaran Kanpolat, İngiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupalı hasta sayısının ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Avrupa'dan fizik tedavi ve ameliyatlar için Türkiye'yi tercih eden yaşlıların da arttığına dikkati çeken Kanpolat, "Sağlık turizminde son yıllarda Avrupa'dan gelenlerin ilk sıralara yükselmesi bizi mutlu etti. Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünü salgın sürecinde tüm dünya gördü. Ülke ülke gezip şifa bulamayan hastaların tercihi de Türkiye oluyor." dedi.

" Rusya'dan yoğun bir talep var"

Kanpolat, Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce neticelendirilmesini temenni ederek sağlık turizmi açısından Rusya'dan normalde var olan talebin savaştan sonra çok daha arttığını aktardı.

Türkiye'de sağlık turizminden yıllık elde edilen gelirin 10 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kanpolat, "Savaştan sonra Rusya'dan tedavi için yoğun bir talep var. Savaştan sonra da Rusya ve Ukrayna'nın tercihi yine Türkiye olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye sağlık turizminde atağa geçti
Türkiye sağlık turizminde atağa geçti
Türkiye sağlık turizminde atağa geçti

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Kaynak: AA

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