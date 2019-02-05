Türkiye, Satış Sonrasında Groupe PSA İştirakleri Arasında Birinci Oldu

Otomobil üreticisi ve Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarının sahibi Groupe PSA; satış sonrasında satın alma gücü ve araçlarının yaşlarına bakılmaksızın, dünya çapındaki tüm müşterilerin satış sonrası ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Groupe PSA Türkiye Yedek Parça ve Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth; "Müşterilere en kaliteli hizmeti vermeye odaklanmış Türk ekibimin ve bayi ağımızın çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğumuz bu başarıdan dolayı son derece gururluyuz. Türk müşterilerimiz her zaman politikalarımızın merkezinde yer alacaktır. Şeffaf ve rekabetçi olmak, bayi ağımıza ve franchise üyelerimize en iyi lojistik çözümlerini sunmak, yedek parçaların mevcudiyetini temin etmek işimizde güçlü olduğumuz kilit göstergeler" diye konuştu.

Michel Furth ayrıca Groupe PSA'nın yedek parça dağıtımı konusundaki yeni stratejisi Distrigo'ya da dikkat çekti. Groupe PSA, Distrigo ile kendini çok markalı satış sonrası pazarının lideri olarak konumlarken, Euro Repar Araç Hizmeti ile de, dünya çapında bakım ve onarım yapan çoklu bir marka ağı kurdu. İlk Euro Repar Araç Hizmeti, Aralık 2017'de Ankara'da, ikincisi ise Mart 2018'de İstanbul'da açıldı. Michel Furth; "Yerel kaynaklarla çok markalı yedek parça tekliflerimizi genişletmek ve 2023 yılına kadar Türkiye genelinde en az 250 hizmet noktasına erişmeyi hedefliyoruz" dedi.