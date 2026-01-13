Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca mevlit okutuldu

Ankara'da, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca şehit ve gaziler için mevlit okutuldu.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, milletvekilleri ve vakıf üyeleri katıldı.

Programın ardından vatandaşlara lokma, akide şekeri ve lokum dağıtıldı.