Türkiye-Somali İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye-Somali İşbirliği Protokolü İmzalandı

14.01.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Işıkhan, Türkiye-Somali toplantısında iş sağlığı ve güvenliği alanında işbirliğini güçlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Protokolü ile 2026-2027 Eylem Planı'nın, iş teftişi, iş sağlığı ve güvenliği, iş gücü göçünün etkin yönetimi, mesleki eğitim, ulusal meslek standartlarının geliştirilmesi gibi alanlarda kapsamlı ve sürdürülebilir işbirliği tesis edilmesini öngördüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Işıkhan, Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı dolayısıyla Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Ibro ile ikili görüşme gerçekleştiren Işıkhan, ardından mevkidaşıyla heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Işıkhan, yıllar içerisinde stratejik niteliğe erişen Türkiye ile Somali ilişkilerinin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Işıkhan, verimli ve sonuç odaklı bir çalışma dönemi geçirme temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, görev alanımıza giren konularda Somali tarafıyla tecrübe paylaşımına büyük önem veriyor ve bu alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Teknik ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları neticesinde son hali verilen Bakanlıklarımız arasındaki Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Protokolü'nü imzalayacağız. Sayın Bakan'la protokolü imzaladıktan sonra 2026-2027 Eylem Planı yürürlüğe girecek ve böylece işbirliğimizin, belirli bir takvim ve somut hedefler çerçevesinde ilerlemesi sağlanacaktır."

"İşbirliği daha da ileri taşınacak"

Eylem planının önemine vurgu yapan Işıkhan, "Bu eylem planı, sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi, iş teftişi, iş sağlığı ve güvenliği, iş gücü göçünün etkin yönetimi, mesleki eğitim, ulusal meslek standartlarının geliştirilmesi gibi pek çok alanda iki ülke arasında kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliği tesis edilmesini öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, böylece mevcut işbirliğinin daha da ileri seviyeye taşınacağını, çerçevesinin genişleyeceğini, Bakanlıklar arasında bilgi, belge ve uzman değişimi için sağlam ve sürdürülebilir bir yasal zemin oluşacağını kaydetti.

Toplantı sonunda "Türkiye-Somali Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı Protokolü ile 2026-2027 Eylem Planı" Işıkhan ve Ibro tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Somali, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Somali İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:53:14. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Somali İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.