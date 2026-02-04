Türkiye Turizmde Bir Numara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Turizmde Bir Numara

Türkiye Turizmde Bir Numara
04.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATOR Başkanı Lomidze, Türkiye'nin tatil destinasyonları arasında liderliğini koruyacağını belirtti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, turizm talebinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında önemli bir fark bulunduğunu belirterek, "Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu." dedi.

Lomidze, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin gelecek yaz döneminde de lider konumunu koruyacağını vurgulayan Lomidze, "Buna hiç şüphe yok. Bir değişiklik olursa ziyaret sayılarına ilişkin tahminler düzeltilebilir." ifadelerini kullandı.

Tur fiyatlarının yükseltilmesinin talebi etkileyebileceğini belirten Lomidze, "O zaman Türkiye muhtemelen yeni bir rekor kırmayacaktır, ancak bu durumda bile, talep düşse bile, Türkiye yine de liderliğini koruyacaktır." dedi.

Lomidze, tur talebinde Türkiye'nin ardından Mısır, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğine işaret ederek, "Türkiye ile arkasından gelen ülkeler arasındaki fark çok büyük, dört kattan fazla. Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin turizmle ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da değinen Lomidze, şunları söyledi:

"Avrupa'dan gelen turizm, 19'uncu yaptırım paketinden sonra neredeyse sıfıra indi. Orada Rusya topraklarında turizm hizmetlerinin tanıtımı için cezai sorumluluk söz konusu. Avrupalı ortaklarımız artık bu imkanlardan mahrum ve Rusya'da tur düzenleme hakkına sahip değil."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Turizmde Bir Numara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

14:46
25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not ediyor
25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:27:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye Turizmde Bir Numara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.