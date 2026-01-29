Türkiye ve Suriye Arasında Dini İşbirliği Gelişiyor

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ile dini işler, vakıf çalışmaları, Arapça eğtimi, dini eğitim ile ilgili işbirliği konuları ele alındı.

Taraflar, iki ülke kurumları arasında özellikle dini ve vakıf alanlarında yürütülen işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Vakıflar Bakanı Şükri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin özellikle dini alanlarda daha da güçlendirilmesi yönünde kapsamlı işbirliği yürütüldüğünü söyledi.

Şükri, kardeş ülke Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin seviyesini yükseltmeye yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını ifade ederek, "Türkiye ile ilişkilerimiz, iyi komşuluk ve iki ülkeyi birleştiren güçlü bağlar sayesinde özel ve seçkin bir nitelik taşımaktadır." dedi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suriye Vakıflar Bakanlığı arasındaki işbirliğinin derinleştirileceğini vurgulayan Şükri, özellikle dini aylar, dini eğitim ve ilimler alanlarında ortak çalışmalar yürütüleceğini, Arapça ve dini ilimler öğrenmek isteyen çok sayıda öğrencinin Suriye'de kabul edileceğini kaydetti.

Şükri, vakıf alanında da işbirliğinin geliştirileceğini belirterek, özellikle Türkiye'de bulunan vakıf arşivleri konusunda ortak çalışmalar yapılacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olduğunu dile getiren Şükri, bu ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Suriyeli Bakan, 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti ve kardeş ülkenin Suriyelilere gösterdiği ilgi ve himayeyi takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Şükri, bu kapsamda dini eğitim, camilerin işleri ve inşası ile ortak ilgi alanlarına giren diğer başlıklarda işbirliği imkanlarının ele alınacağını bildirdi.

Bakan Şükri ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Suriye'de ağırlamak istediklerini belirterek, dini işler, camiler ve dini eğitim alanlarında iki ülkeye fayda sağlayacak konuların görüşüleceğini ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarına da değinen Şükri, Süleymaniye Tekkesi başta olmak üzere Osmanlı döneminde inşa edilen çok sayıda türbe, zaviye, tekke ve caminin restore edilmesinin iki ülke arasındaki yapıcı işbirliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.