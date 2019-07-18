Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye tatile gitmişti: Havuzda ölü bulundu
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Türkiye'ye tatile gitmişti: Havuzda ölü bulundu

3 saat önce

LONDRA'da yaşayan ve tatil için kuzeniyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otele giden 27 yaşındaki Gülbahar Aslan, konakladığı otelin havuzunda ölü bulundu.

Türkiye'ye tatile gitmişti: Havuzda ölü bulundu, System.String[]
LONDRA'da yaşayan ve tatil için kuzeniyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otele giden 27 yaşındaki Gülbahar Aslan, konakladığı otelin havuzunda ölü bulundu. Polis ve savcının olay yerinde incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan anne ve babası da Türkiye'ye gitti.

Uzun yıllar Londra'da yaşam süren ve çevresi tarafından yardımsever kişiliğiyle tanınan Aslan için yönetim kurulu üyesi olduğu Enfield Alevi Kültür Merkezi'nde (EAKM) köşe açıldı

Aslan'ın ölüm haberi 'Ölüm, adın kalleş olsun' başlığı altında duyuruldu. Aslan'ın naaşı, memleketi Elbistan'da toprağa verilecek.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:42 
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