Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi - Son Dakika
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Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

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Türkiye\'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
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Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 31,6 ile yüzde 36,8 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yaklaşık 4 milyon abonesi olduğu tahmin edilen platformda yeni fiyatlarla Temel paket 259,99 TL'ye, Standart paket 389,99 TL'ye, Premium paket ise 499,99 TL'ye yükseldi.

Netflix, Türkiye'deki abonelik paketlerinin fiyatlarını güncelledi. Temel, Standart ve Premium paketlerin tamamında fiyat artışına gidildi.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Yapılan düzenlemeyle Temel paketin aylık ücreti 189,99 TL'den 259,99 TL'ye yükseldi. Standart paketin fiyatı 289,99 TL'den 389,99 TL'ye, Premium paketin fiyatı ise 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıktı.

EN YÜKSEK ORANLI ARTIŞ TEMEL PAKETTE

Netflix'in yaptığı son düzenlemede oransal olarak en yüksek artış Temel pakete geldi. Bu paketin fiyatı yüzde 36,8 yükselirken, Standart pakette yüzde 34,5, Premium pakette ise yüzde 31,6 artış yapıldı.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 4 MİLYON ABONESİ VAR

Sektörel verilere göre Netfix'in Türkiye'deki abone sayısının 2025 itibarıyla yaklaşık 4 milyon seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. 2026'nın ikinci çeyrek verilerinde Netflix, yüzde 23'lük payla Türkiye'deki dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer aldı.

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