Kore gazisi Pirağa Uzun, 103 yaşında Trabzon\'da vefat etti

Kore gazisi Pirağa Uzun, 103 yaşında Trabzon'da vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kore Savaşı'nda görev alan ve "Bugün olsa yine giderim" sözleriyle tanınan Pirağa Uzun, Trabzon'da 103 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Trabzon Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencileri evinde ağırlayıp savaş anılarını paylaşmıştı. Vefat nedeni ve cenaze programına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
Trabzon’da yaşayan 103 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun hayatını kaybetti. “Bugün olsa yine giderim” sözleriyle hafızalara kazınan Uzun, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda üniversiteli gençlerle bir araya gelmişti.
TRABZON’DA YAŞIYORDU
Türkiye’nin yaşayan en yaşlı gazilerinden 103 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun’dan acı haber geldi. Trabzon’da yaşayan Uzun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
“BUGÜN OLSA YİNE GİDERİM” DEMİŞTİ
Kore Savaşı’nda görev alan Pirağa Uzun, savaş yıllarına ilişkin anıları ve vatan sevgisini dile getirdiği sözleriyle tanınıyordu. Uzun, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, “Bugün olsa yine giderim” ifadelerini kullanmıştı.
SON OLARAK ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BULUŞMUŞTU
Pirağa Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerini evinde ağırlamıştı. Ziyarette öğrencilerin sorularını yanıtlayan Uzun, Kore Savaşı’ndaki mücadelelerini ve Komutanı Tahsin Yazıcı ile yaşadığı anıları gençlerle paylaşmıştı.
Uzun’un vefatının nedeni ve cenaze programına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)