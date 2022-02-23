Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı tanıtıldı

23.02.2022 16:05

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı Malatya'da tanıtıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı Malatya'da tanıtıldı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Çalık Holding ve İnönü Üniversitesi iş birliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sergide, Türkmenistan'ı, bu ülkenin tarihi ve kültürel yapısını anlatan 36 fotoğraf, 5 geleneksel giysi, 70 kitap ve etnografik eser yer aldı.

Katılımcılar daha sonra Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtımının yapıldığı programa geçti.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, programı Türkmenistan Uluslararası İnsani Bilimler ve Kalkınma Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de çevrimiçi izlediğini belirtti.

Aşkabat'ın ülkesinin en büyük şehri olarak "beyaz şehir" olarak nitelendirildiğini, isminin "sevgi şehri" anlamına geldiğini belirten Amanlıyev, şehrin 140. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle devlet başkanlarının kitabının halklarına ve dünya kamuoyuna eşsiz bir armağan olduğunu ifade etti.

Kitapta başkentte yaşanan büyük dönüşümlerin anlatıldığını ve kentin tarihine yer verildiğini kaydeden Amanlıyev, fotoğrafların yer aldığı kitapta şehrin mimari özelliklerinin tüm detayları ile anlatıldığını belirterek, "Başkent Aşkabat, Türkmenistan'ın inci şehridir, ülkemizin bağımsızlık yıllarında elde ettiği büyük başarıları dünya toplumuna gösteren bir yüzüdür." dedi.

Kitaptan alıntılar da yapan Büyükelçi Amanlıyev, "Aşkabat'ın binalarının çoğu Guinness Rekorlar Kitabı'nda listelenmiş olup mimarlık özellikleri nedeniyle kendine has bir özellik kazandırmaktadır. Şehir büyümeye devam ediyor her geçen gün güzelleşiyor. Türkmen lideri bağımsız ve daimi tarafsız Türkmenistan'ın başkentinin aynı zamanda devletimizin bağımsızlık yıllarında kazandığı uluslararası saygınlığı da ifade ettiğini ayrıca belirtmektedir." diye konuştu.

Amanlıyev, devlet başkanlarının uluslararası sistemde barışın, diyaloğun önemini vurguladığını aktardı.

Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaptı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise üniversite hakkında bilgi verdi, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin tarihi köklerine değindi, bu ilişkilerin önemini belirtti.

40 bin öğrencisi olan İnönü Üniversitesinde dünyanın 50'ye yakın ülkesinden bin 162 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü dile getiren Kızılay, 189 Türkmen öğrencinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da "Ak Şehrim Aşkabat" kitabına

değinerek, şehrin modern mimarisinin yanı sıra son teknoloji ile gerçekleştirilmiş altyapı projelerinin de tüm yönleri ile ele alındığını ve okuyanlarda bu eşsiz şehri ziyaret etme isteğini arttırdığını dile getirdi.

Türkmenistan devlet başkanının vizyoner bakış açısı ile Aşkabat'ın bilim, eğitim, edebiyat, kültür, sağlık, ekonomi ve teknoloji merkezi haline gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği yüzlerce projeyi böyle bir eserde bir arada görmenin kendisine de ilham verdiğini anlatan Çalık, "Doğduğum ve büyüdüğüm kent olan Malatya'da bu etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. İpekyolu üzerinde bulunan bu iki güzel kenti böyle anlamlı bir etkinlik kapsamında buluşturmanın parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Etkinlikte, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Neslihan Durak, Türmenistan ve tarihi hakkında bilgi veren bir sunum yaptı.

Berdimuhamedov'un Ak Şehrim Aşkabat kitabı tanıtıldı
Berdimuhamedov'un Ak Şehrim Aşkabat kitabı tanıtıldı
Berdimuhamedov'un Ak Şehrim Aşkabat kitabı tanıtıldı

YORUMLAR
500
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Vücudundaki 'kaya büyüklüğünde' tümörden ameliyatla kurtuldu Vücudundaki 'kaya büyüklüğünde' tümörden ameliyatla kurtuldu

Gurbanguli Berdimuhamedov, İnönü Üniversitesi, Türkmenistan, Malatya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berdimuhamedov'un 'Ak Şehrim Aşkabat' kitabı tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement