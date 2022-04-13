Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek - Son Dakika

Fuardaki stantlar

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Türkmenistan, özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyen adımlar atmaya devam ediyor.

Türkmenistan'da Sanayiciler ve Girişimciler Derneği'nin kurulmasının 14. yılı dolayısıyla başkent Aşkabat'ta düzenlenen fuara, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov kutlama mesajı gönderdi.

Berdimuhamedov, mesajında, Türkmenistan'ın 2022-2052 yılları için kabul edilen sosyoekonomik kalkınma programının önemine işaret ederek, "Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin gelişimi ve özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyeceğiz. Gençlerin her alanda girişimcilik atılımlarını desteklemeye ve üretken yapılar geliştirmeye yönelik yatırım politikalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

200'ü aşkın girişimcinin katıldığı ve büyük ilgi gören fuarda, teknoloji, mimarlık, ulaştırma ve lojistik, endüstriyel ve gıda alanında ürünler sergileniyor.

Bu arada, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Sanayiciler ve Girişimciler Derneği Yüksekokulu'nun açılmasına ilişkin kararnameyi de imzaladı.

Aşkabat'ta kurulacak yüksekokul, ticaret ve girişimcilik alanlarında Türkmen gençlerine eğitim verecek. Bu ay inşaatına başlanacak yüksekokulun açılışının Eylül 2025'te yapılması planlanıyor.