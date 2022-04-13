Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek

13.04.2022 15:57

Fuardaki stantlar Ziyaretçiler Kiçi Gala firma yetkilisinin açıklamaları Stantlar Türkmenistan, özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyen adımlar atmaya devam ediyor.

Fuardaki stantlar

Ziyaretçiler

Kiçi Gala firma yetkilisinin açıklamaları

Stantlar

Türkmenistan, özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyen adımlar atmaya devam ediyor.

Türkmenistan'da Sanayiciler ve Girişimciler Derneği'nin kurulmasının 14. yılı dolayısıyla başkent Aşkabat'ta düzenlenen fuara, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov kutlama mesajı gönderdi.

Berdimuhamedov, mesajında, Türkmenistan'ın 2022-2052 yılları için kabul edilen sosyoekonomik kalkınma programının önemine işaret ederek, "Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin gelişimi ve özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyeceğiz. Gençlerin her alanda girişimcilik atılımlarını desteklemeye ve üretken yapılar geliştirmeye yönelik yatırım politikalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

200'ü aşkın girişimcinin katıldığı ve büyük ilgi gören fuarda, teknoloji, mimarlık, ulaştırma ve lojistik, endüstriyel ve gıda alanında ürünler sergileniyor.

Bu arada, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Sanayiciler ve Girişimciler Derneği Yüksekokulu'nun açılmasına ilişkin kararnameyi de imzaladı.

Aşkabat'ta kurulacak yüksekokul, ticaret ve girişimcilik alanlarında Türkmen gençlerine eğitim verecek. Bu ay inşaatına başlanacak yüksekokulun açılışının Eylül 2025'te yapılması planlanıyor.

Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek
Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek
Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek
Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek

YORUMLAR
500
Protokol imzalandı, çiftçilerin ekonomisine can katacak: 10 ülkeye ihracat edilecek Protokol imzalandı, çiftçilerin ekonomisine can katacak: 10 ülkeye ihracat edilecek Demirdöğen: 'Bu yıl 121 projeyi 120 milyon lirayla destekleyeceğiz' Demirdöğen: 'Bu yıl 121 projeyi 120 milyon lirayla destekleyeceğiz'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: Türkmenistan özel sektörün ülke ekonomisindeki payının artmasını destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement