Ekonomi

TÜRSAB'dan Seyahat Acentelerine Yeşil Pasaport Çağrısı

22.01.2026 12:21
TÜRSAB, seyahat acentelerine yeşil pasaport verilmesini talep ederek sektörün sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye'yi uluslararası turizm sektöründe temsil eden seyahat acentelerine yeşil pasaport hakkı tanınması için çağrıda bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin turizm gelirlerinin artırılmasında ve uluslararası alanda güçlü bir destinasyon olarak konumlanmasında kilit rol üstlenen seyahat acenteleri, yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde karşılaştıkları vize engelleri nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yeşil pasaport hakkı tanınmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerine yeşil pasaport hakkı tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, seyahat acentelerinin, tur operatörleriyle yapılan görüşmelerden destinasyon tanıtımlarına, uluslararası fuarlardan iş geliştirme toplantılarına kadar pek çok alanda Türkiye'yi temsil ettiğine işaret edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Turizm sektörü yalnızca döviz girdisiyle değil, yarattığı istihdam ve 50'den fazla sektörü harekete geçiren yapısıyla ülke ekonomisinin en stratejik alanlarından biridir. Bu yapının temel taşlarından biri olan seyahat acentelerinin uluslararası hareket kabiliyetinin artırılması, Türkiye turizminin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacaktır. İşi yurt içi ve yurt dışı seyahat organizasyonu olan, özgürce seyahat edemez ise işini yapamayacak olan bir iş kolunun diğer bütün mesleklerden daha çok yeşil pasaporta ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle TÜRSAB olarak, seyahat acentelerine belirli kriterler çerçevesinde yeşil pasaport hakkı tanınmasının hem sektörün ihtiyaçları hem de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından yerinde ve gerekli bir düzenleme olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, kendisi seyahat acenteliği mesleğinden gelen Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'nın öncülüğünde, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımların atılmasını saygıyla talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
