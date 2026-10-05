TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin! - Son Dakika
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TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!

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TÜRSAB\'dan Meclis\'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarın TBMM'de görüşülecek Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin yerli işletmeler aleyhine haksız rekabet yaratacağını söyledi ve milletvekillerini teklifi reddetmeye çağırdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 6 Ekim'de TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülecek Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'yle ilgili basın toplantısı düzenledi. Teklifin yasalaşması durumunda yabancı platformların Türkiye'de şirket kurmadan faaliyet gösterebileceğini belirten Bağlıkaya, "Yerli işletmelerle yabancı dijital platformlar arasında haksız rekabet imkânı yaratılıyor" dedi.

Bağlıkaya, teklife göre yabancı platformların Seyahat Acentaları Kanunu, Turizm Amaçlı Kiralama Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve vergi mevzuatındaki yükümlülüklerden muaf tutulacağını söyledi. Bu platformların 2027'den itibaren yalnızca yüzde 2,5 dijital hizmet vergisi ödeyeceğine dikkat çekerek, bunun yerli işletmelere karşı ciddi bir avantaj olduğunu vurguladı.

TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!

Düzenlemenin turizme katkı sağlayacağı yönündeki görüşlere de karşı çıkan Bağlıkaya, "Yabancı dijital platformlara ayrıcalık tanınırsa Türkiye'ye gelen turist sayısı artacak diye bir gerçeklik yok. Bu düzenlemenin yurt dışından gelen turistle ve Türkiye'ye döviz getirilmesiyle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

TÜRSAB'dan Meclis'e çağrı: Turizmi yabancılara teslim etmeyin!

Bağlıkaya, yabancı platformların piyasaya hâkim olması halinde komisyon oranlarının yüzde 40-45 seviyelerine çıkabileceği uyarısında bulundu. "Vatandaşlarımız turizm ürünlerini zaten yabancılara kıyasla pahalı alıyor, fiyatlar daha da artacak" diyen Bağlıkaya, turizm gelirlerinin komisyonlar yoluyla yurt dışına aktarılacağını, kamu gelirlerinin azalacağını ve sektörde on binlerce kişinin istihdamının tehlikeye gireceğini söyledi.

"Bu düzenleme uzun dönemde Türkiye'nin ve Türk turizminin hayrına olmaz" diyen Bağlıkaya, sektörün ana aktörlerinin yerli ve milli olması gerektiğini vurguladı. Bağlıkaya, "Türkiye'de ticaret yapmak istiyorlarsa buyursunlar gelip şirket kursunlar" diyerek komisyon üyelerini sağduyulu davranmaya ve teklifi reddetmeye çağırdı.

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