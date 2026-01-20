TÜSİAD Davası Duruşması 6 Mart'a Ertelendi

(İSTANBUL) Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'a "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davada duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etmesi nedeniyle 6 Mart'a ertelendi.

Eski TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ın 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşmaları gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarından yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakim, son duruşmada Turan ve Aras'ın konuşmalarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş, dosyaya yeni atandığı için karar vermeyeceğini belirtmişti.

Turan ve Aras'ın avukatları, dosyanın yayınların yapıldığı platformlar anlamında da değerlendirilmesini talep etti. Hakim, dava dosyasına bir katkısı olamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti. Savunma için süre talep eden sanık avukatları, "Dosyadaki hakim değişikliğinden sonra yeni deliller toplanmıştır. Bir aydan kısa olmak üzere mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz." dedi.

Duruşma ertelendi

Avukatların taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı 6 Mart saat 10.00'a erteledi.