Son Dakika Haberleri: Tüsiad: Her Türlü Desteği Vermeye Devam Edeceğiz

Tüsiad: Her Türlü Desteği Vermeye Devam Edeceğiz

33 dakika önce

– Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" kapsamında yaptığı açıklamalarla ilgili, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), açıklanan hedeflerin başarısı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Tüsiad: Her Türlü Desteği Vermeye Devam Edeceğiz, System.String[]
– Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" kapsamında yaptığı açıklamalarla ilgili, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), açıklanan hedeflerin başarısı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.

TÜSİAD'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün açıklanmış olan yeni ekonomik reform paketinin ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olmasını diliyoruz. Açıklanan hedeflerin başarısı için acilen gerekli çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.Bu yönde hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler ve kapsamlı bir eğitim reformu başta olmak üzere demokrasi, sosyal kalkınma ve yatırım ortamını güçlendirecek reformlara da ivedilikle ihtiyacımız vardır. Böylece aynı zamanda ekonomide verimliliği, girişimciliği, yaratıcılığı ve inovasyonu ilerletmemiz mümkün olacaktır. İçinde bulunduğumuz uluslararası ekonomik ortamı ve ülkemizin ekonomik durumunu dikkate alarak, enflasyonun düşmesi için gerekli sıkı para ve maliye politikasının devamı ve kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesi önceliktir" - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:29 Kaynak: DHA
Ekonomi
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