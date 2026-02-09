Ağrı'nın Tutak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.
Tutak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ve köy okullarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Tutak'ta Eğitime Kar Molası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?