TÜYEK Başkanı Yılmaz Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih eden Yılmaz, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı.

Yılmaz, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" fotoğrafını seçti.

"Fotoğrafların son derece önemli belgeler olduğuna inanıyorum"

Oylama sonrası değerlendirmede bulunan Yılmaz, seçim yaparken zorlandığını belirterek, fotoğrafların hem sanat değerinin yüksek olduğunu hem de önemli olaylara şahitlik ettiğini söyledi.

Yılmaz, oyladığı karelere ilişkin "Beni en çok etkileyen yönleri, bu fotoğrafların yaşadığımız zamanın çok müessir bir dil ile şahidi ve bu zamana dair bir belge olmalarıdır. Bugün hissedilen duyguları ve yaşananları, gelecek asırlara yansıtmada son derece önemli belgeler olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın "Yılın Kareleri" çalışmasını uzun süredir takip ettiğini aktaran Yılmaz, bunu sadece bir kültür sanat etkinliği olarak değil, yaşanan zaman dilimi içerisinde tavır belirlemenin bir aracı olarak gördüğünü ifade etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Haliç ve İstanbul'u yansıtan kareden yana kullanmasına ilişkin Yılmaz, uzun yıllardır İstanbul tarihi, kültürü ve sanatı üzerine çalışan bir kültür insanı olduğunu dile getirerek, "Doğrusu İstanbul'un her şeyi beni etkiliyor. O açıdan İstanbul fotoğrafını tercih ettim." diye konuştu.

"Çok uzun süredir şahidi olduğumuz büyük bir insanlık dramı"

Coşkun Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları incelerken duygulandığını ve en çok bu kategoride zorlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı karelerdeki tencere çok evrensel bir dil, yani herhangi bir tercümeye ihtiyacı yok. Tencere ve insanların yüzlerindeki o acı, beklenti, arayış ve çaresizlik doğrusu beni çok etkiledi. Çok uzun süredir şahidi olduğumuz büyük bir insanlık dramının, ayıbının, katliamının ve soykırımının, insanın en temel ihtiyacı olan gıda, açlık ve tokluk üzerinden yansımaları bunlar. Bir anlamda kendi vicdanımıza da iz bırakan belgeler."

Fotoğrafların çok güçlü bir dili olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu karelerin dünyadan geriye kalan belgeler niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.