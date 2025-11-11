Tuzla'da Atatürk Anısına Fidan Dikimi Yapıldı - Son Dakika
Tuzla'da Atatürk Anısına Fidan Dikimi Yapıldı

11.11.2025 16:47
Tuzla'da, Atatürk'ün anısını yaşatmak ve yeşil bir miras bırakmak amacıyla 144 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, her fidanın Atatürk'ün değerlerini ve umutlarını simgelediğini belirtti.

(İSTANBUL) - Tuzla'da, Atatürk'ün anısını yaşatmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikte ilk fidanı diken Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Her bir fidan, Atatürk'ün bizlere bıraktığı değerlerin, Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve gelecek nesillere aktardığımız umudun sembolüdür" dedi.

Tuzla Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 144 fidanı toprakla buluşturdu. Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne ithafen 10 Kasım öncesinde Karacabey Caddesi'ne 57 fidan dikilirken, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise 87'nci ölüm yılında Yayla Mahallesi'nde 87 fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Doğayı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz"

Bingöl, "Her fidan, sadece doğaya bir nefes değil, Atatürk'ün bizlere bıraktığı değerlerin, Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve gelecek nesillere aktardığımız umudun sembolüdür. Tuzla Belediyesi olarak doğayı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Gelecek nesiller, bugün diktiğimiz bu fidanlarda büyüyen umutları görecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

