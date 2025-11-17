Tuzla'daki Derya Parkı Yenileniyor: Daha Konforlu ve Güvenli Bir Alan

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi tarafından kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarılan Derya Parkı'ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Derya Parkı'nı yalnızca yenilemekle kalmıyor, mahallemize daha konforlu, daha güvenli ve herkes için kullanılabilir bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Postane Mahallesi'nde bulunan Derya Parkı'nda yıllardır alan yetersizliği ve basketbol sahasından kaynaklanan gürültü nedeniyle başlattığı kapsamlı revizyon çalışmasıyla park daha geniş ve daha güvenli bir yapıya dönüştürülüyor.

Belediye ekipleri, eski halinde yaklaşık 450 metrekarelik bir kullanım alanına sahip parkı 935 metrekareye çıkarırken; çocuk oyun grupları, yeşil alanlar, oturma birimleri ve yürüyüş yollarını tamamen yeniledi. Çalışmalar kapsamında parkın genel peyzajı da baştan aşağı düzenlendi.

Bingöl, incelemesinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Derya Parkı'nı yalnızca yenilemekle kalmıyor, mahallemize daha konforlu, daha güvenli ve herkes için kullanılabilir bir yaşam alanı kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Revizyonla birlikte parkın yeşil doku oranı 434 metrekareye yükseltildi. Parka 250 metrekarelik yeni çocuk oyun alanı, 130 metrelik yürüyüş yolu, üç adet piknik masası ve yeni oturma birimleri kazandırıldı. Parkın aydınlatması altı yeni projektörle güçlendirilirken, güvenlik için dört adet kamera yerleştirildi. Ayrıca otomatik sulama sistemi kuruldu ve afet anlarında kullanılabilecek WC altyapısı hazırlandı.

Yeni saha kazandırılacak

Parkın site blokları arasında kalması nedeniyle basketbol sahasından yükselen gürültü uzun süredir çevre sakinlerinin şikayetine neden oluyordu. Bu nedenle saha kaldırılarak park daha sakin, aile kullanımına daha uygun bir yapıya dönüştürüldü. Tuzla Belediyesi, aynı ihtiyacı karşılamak için 2026 yılında yapılacak Osmangazi Parkı revizyonuyla bölgeye modern bir basketbol sahası kazandıracak.