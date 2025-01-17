TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Medya

TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu

Geniş Video İzle

Türkiye'deki haber kanalları arasında izlenme payı artan tek kanal TV100 oldu. Sunucu Cansu Canan Özgen başarıya ilişkin, "Bu gurur hepimizin. Ben de izleyicilerimize size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin teveccühleriniz." dedi.

17.01.2025 10:14  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon İzleme Araştırmaları şirketi ve kantar verilerine göre, Türkiye'deki haber kanallarının 2024 karnesi belli oldu. Haber kanallarının tamamının 2023 yılına oranla izlenme verileri düşerken TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen başarıya ilişkin "Bu gurur hepimizin, bende izleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin teveccühleriniz. Sizler bizim buradan göstermiş olduğumuz emeklere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir ekip işi. TV100 ailesi olarak nitelendirdi ya ana haber sunucumuz, başarılı ekran yüzümüz Kübra Par, işte tam da bir aile olmanın verdiği o coşku başarıyı getiriyor. Bir ekip yarışı olduğunu, ekip işi olduğunu bunu anlamanın ve idrak etmenin vermiş olduğu veriler bunlar. Ben şahsım adına böyle ilkeli, tarafsız, 7/24 habercilik için yarışan ve hayatını bu işe koyan bir ekiple, bu ekibin parçası olduğum için ve bu bayrak yarışının bir paydaşı olduğum için çok mutluyum. Burada başta genel yayın yönetmenimiz, medya grup başkanımız, tüm yöneticilerimiz ve bütün çalışanlar olmak üzere hepimize çok teşekkür ediyorum. Sizin gösterdiğiniz bu teveccühte bizleri motive ediyor, daha fazlasını daha iyi yapmaya yönlendiriyor, Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu

Cansu Canan Özgen, Türkiye, tv100, Medya, TV, Son Dakika

Son Dakika Medya TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu tv100 yayına başladığı ilk zamanlar tarafsız olarak başladı.Daha sonra a ka pe nin dümen suyuna girerek yayın yapmaya başladı.Yaklaşık bir yıldır izlemiyorum. 25 25 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    PALAVERA.. REKLAM 12 4 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Gürkan nacir ve barış kovulması çok faydalı oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: TV100 izlenme payı artan tek kanal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.