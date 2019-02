Üç Başkan Toptancı Halini Ziyaret Ederek Üreticinin Sorunlarını Dinledi

"ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Sanayi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere üreticinin her alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükerşen "Üretmeyen, ürettiğini hak ettiği değeriyle satamayan bir toplumun ekonomik krizden kurtulması mümkün değildir" dedi.

Hayata geçirdikleri projeler ile üreticiyi her zaman destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Toptancı Hali'ne giderek hal esnafının sorunlarını dinledi. CHP Milletvekileri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer'in de katıldığı ziyaretlerde Hal Esnafı, taleplerini hem başkanlara hem vekillere iletme fırsatı buldu.

Üreticinin kan ağladığını bunun da marketlere, pazarlara yansıdığını ifade eden Başkan Büyükerşen "Tanzim satışların ülke geneline yayılmaya başladığı şu günlerde hedef haline gelen Hal Esnafımızı ziyaret ederek durumlarını görmek ve dertlerini dinlemek istedik. Ancak gördüğümüz tablo, duyduklarımız hiç de hoş değil. Üretimin olmadığı, dışa bağımlılığın her geçen gün arttığı bir ülkede, üreten de satıcı da tüketici de mutsuz. Bunu tanzim satış gibi geçici bir çözümle, üstelik haksız bir rekabet ortamı yaratarak değil, ancak üretimi ve üreticiyi destekleyerek önleyebiliriz. Kırsal ilçelerimizde başlattığımız Kırsal Kalkınma Projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Üreticimizi desteklemeye, onlara biraz olsun nefes aldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Üreten toplum modelinden, tüketen toplum modeline geçen Türkiye'de ekonominin zor duruma düşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise geçici çözümlerin ekonomiyi düzeltmeye çare olmayacağını belirtti. Kurt "Kendi kendine yeten ülkemiz bugün birçok tarım ürününü dışarıdan alıyor. Bırakın ürün almayı, başka ülkelerden toprak kiralayarak tarım yapılacağını duyuyoruz. Ülkemizde çiftçimizi destekleyecek projeleri üretemeyen iktidar, çareyi dışarıda arıyor. İnanıyorum ki tüm bu zorlukları yaşayan halkımız 31 Mart'ta bu gidişata dur diyecektir" dedi.

Tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalar gerçekleştirilmesi için Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nu kurduklarını ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Eskişehir'de üç belediye olarak kırsal anlamda da bir model yaratmak istediklerini belirtti. Ataç "Vatandaşımızın sebze ve meyveye ulaşmasında halci esnafımızın büyük emekleri var. Şu günlerde artan meyve ve sebze fiyatlarından dolayı bazıları sizleri suçlasa da bunun temelinde artan üretim maliyetleri var. Son yıllarda gübreden mazota, zirai ilaçlatan tohuma kadar her şey kat be kat pahalılaştı. Yanlış tarım politikaları ve yetersiz teşvik gibi nedenlerle tarım üretimi azaldı ve fiyatlar da yükseldi. Üzülerek söylüyorum; soğan bile ithal edilir oldu. Bizler ise Eskişehir'de üreticilerimizi desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara devam ediyoruz. Örneğin kurulmasına öncülük ettiğimiz Kırsal Kalkınma Kurulu, çalışmalarını sürdürüyor. Giderek kötüye giden ülke ekonomisinin iyileşmesi için yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesi, tarımımızın kalkınması şart. Umuyorum ithalat merkezli yanlış tarım politikalarından bir an önce vazgeçilir, yerel üretim desteklenir ve vatandaşımız da sağlıklı ve yerli tarım ürünlerine uygun fiyatlar ile ulaşma şansı bulur" dedi.