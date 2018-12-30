Son Dakika Haberleri: Uçurumun Ucunda Askıda Kalan Aracı Kurtarırken Canlarından Oluyorlardı

Uçurumun Ucunda Askıda Kalan Aracı Kurtarırken Canlarından Oluyorlardı

39 dakika önce

Karabük'te ormanlık alanda kayarak uçurumun ucunda askıda kalan otomobili kurtarmak isteyen vatandaşlar buzlu yolda kayan başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Uçurumun Ucunda Askıda Kalan Aracı Kurtarırken Canlarından Oluyorlardı, System.String[]
Karabük'te ormanlık alanda kayarak uçurumun ucunda askıda kalan otomobili kurtarmak isteyen vatandaşlar buzlu yolda kayan başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesinde Ahmet Usta mevkisi ormanlık alanda yokuş aşağıya inen bir araç buzlanan yolda duramayarak uçurum ucunda askıda kaldı. Kendi çabaları ile aracı kurtaramayan vatandaşlar Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneğinden yardım istedi. Kulüp Başkanı Ahmet Demir ve beraberindeki ekip kısa sürede olay yerine ulaşarak aracı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Kulüp Başkanı Ahmet Demir, askıda kalan aracın arkasında halat bağlamaya çalışanların arkası dönük olduğundan yukarıda gelen araçlara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu sırada bir araç kayarak askıda duran araca çarptı. Bu sırada 2 kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, o anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yolun üst kısmında önlem alan KARDOFF ekipleri daha sonra araç vinçlerinin yardımıyla aracı askıda kaldığı uçurumun ucundan çekerek kurtardı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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