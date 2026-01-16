(ANKARA)- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.
DMM'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şu şekilde:
"Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımlar asılsızdır. İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması; sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur."
Son Dakika › Güncel › Uçuş İddiaları Asılsız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?