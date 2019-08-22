UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşıyor. Seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Lopes'in ceza sahasına pasında Livaja'nın gelişine yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
7. dakikada ceza yayının biraz gerisinden Abdulkadir Ömür'ün yerden düzgün vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
11. dakikada Livaja'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti.
17. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında sol kanatta topla buluşan Ekuban'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yandan auta çıktı.
22. dakikada Vranjes, ceza sahası içinde Novak'ı yere düşürünce hakem Siebert beyaz noktayı gösterdi.
23. dakikada Penaltı atışı için topun başına geçen Sosa'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
28. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda arka direkte Novak'ın ayağına çarpan topu takip eden Ekuban kale önünde meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
44. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ekuban'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2
Stat: OAKA Spyros Louis
Hakemler: Daniel Siebert xx, Rafael Foltyn xx Jan Seidel xx
AEK: Barkas x, Paulinho x, Vranjes x, Svarnas x, Lopes xx, Simao x, Simoes x, Verde xx, Livaja xxx, Mantalos x, Oliviera x
Yedekler: Athanasiadis, Oikonomou, Bakakis, Geraldes, Galanopoulos, Krsticic, Giakoumakis
Teknik Direktör: Miguel Cardoso
Trabzonspor: Uğurcan Xxx, Pereira xxx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak Xxx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Abdülkadir Ömür xxx, Ekuban xxxx, Nwakaeme xxx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Campi, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Obi Mikel, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Livaja (dk. 4) (AEK), Ekuban (dk. 28 ve 44) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Livaja, Vranjes (AEK) - ATİNA