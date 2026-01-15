Uganda'da Seçim Heyecanı

KAMPALA, 15 Ocak (Xinhua) -- Uganda'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kapsamında oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.
Ülkede 21 milyondan fazla seçmen perşembe günü cumhurbaşkanını, doğrudan seçilen 353 milletvekilini ve 146 bölge kadın temsilcisini belirlemek üzere oy kullanacak.
Uganda Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek.
