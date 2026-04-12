Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi - Son Dakika
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
12.04.2026 21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik tehdit ifadeleri içeren sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldikten sonra gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Diplomatik ilişkileri hedef alan açıklamaları ve skandal sözleri büyük yankı uyandıran Kainerugaba, kamuoyundaki baskının ardından söz konusu paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Uganda Savunma Kuvvetleri Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarının ardından geri adım attı. Tepki çeken paylaşımlarını sosyal medya hesabından silen Kainerugaba, kısa sürede gündem olmuştu.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba, yaptığı paylaşımlarda Türkiye’yi hedef almıştı. 

Kainerugaba, Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulunurken, Türkiye'den en az 1 milyar dolar talep etmiş ayrıca ülkedeki en güzel kadını eş olarak istediğini açıklamıştı. Kainerugaba,  "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile. Eğer sorunlarımızı çözmezlerse önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

 SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Kainerugaba’ya tepki gösterdi. Özellikle kullanılan ifadeler, kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı.

GERİ ADIM ATTI

Artan tepkilerin ardından Kainerugaba, söz konusu paylaşımlarını hesabından kaldırarak geri adım attı. 

Son Dakika Uganda Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi - Son Dakika
