UKOME'nin 6 bin yeni taksi teklifine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) tarafından onaylanan 6 bin yeni taksi teklifine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

UKOME'nin 24 Eylül'deki toplantısında İstanbul için 6 bin yeni taksi teklifi onaylandı. İBB yetkilileri, teklifin detaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Topkapı'daki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü Suat Sarı, esnaf odası temsilcileri ve taksiciler katıldı. "TEKNOLOJİ İLE UYUM, OLMAZSA OLMAZLARDAN" Teklife ilişkin sunumda bulunan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisi Elçin Lale Toktay, "Şoförlerin artık sigortam yattı mı, yatmadı mı, ya da yatacak mı endişeleri taşımadan bu hakların güvence altına alınması temel hedeflerden bir tanesi bu proje kapsamında. Teknolojiyle uyum olmazsa olmazlardan dedik. Bu noktada, yolculuk satış uygulamalarının getirdiği bir takım avantajların, yine taksi sistemine, dijital dönüşüm kapsamında entegre edilmesi hedefleniyor. Diğer bir hedef entegrasyon. Dünya genelinde 'Mobility as a service' denilen (MaaS) bütünleşik yönetim anlayışı artık değişen dünyanın yeni bir trendi. Buradan Tuzla'ya gitmek istediğimde farklı ulaşım araçları kullanacağım. Taksi, otobüs, vapur ya da scooter kullanacağım diyelim. Bunların hepsine ayrı ayrı bilet almak yerine, bir uygulama üzerinden bileti alarak yolculuğumu tamamlayabilirim. Son hedef de, ulaşım olanaklarını bütün İstanbullular için arttırmak.Özellikle sefer sıklığının az olduğu yerlerde, turistler için, engelli vatandaşlarımız için, aynı zamanda özel araç sahibi olmayan vatandaşlar için de ulaşım imkanlarını arttırmak, kalitesel anlamda bu proje kapsamında hedeflenen maddelerden bir tanesi" " diye konuştu.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Bu 6 bin taksi kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek" dedi.

"BİR CEYLANIN KIRK TANE ASLAN TARAFINDAN PARÇALANMASININ TOPLANTISI OLARAK GÖRÜYORUM" Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı Eyüp Aksu "Bir ceylanın kırk tane aslan tarafından parçalanmasının toplantısı olarak görüyorum. Biz teknolojiye razıyız. Amerikan Menşeli, Afrin'de askerimize silah sıkan lanet terörist Uber'cilerin temsilcisi burada, benimle aynı havayı soluyacak, benim ekmeğimi çalacak. Ben bunu kınıyorum. Tüm teknolojiye varız ama anlattıklarınız bizle alakalı değil" şeklinde konuştu.

"BİZ HAKSIZLIĞA DAYANAMIYORUZ" Toplantı söz alan Taksi Hakları Derneği Başkanı Osman Oruç ise, "Biz haksızlığa dayanamıyoruz, mağduriyetler yaşatılıyor bize. Şimdi belediye içerde diyor ki: 6 bin tane kiralık yapacağız. Belediyenin kiralık yapma yetkisi yok. Belediye taşınmaz mallarını kiralar. Bu taşınan maldır ve özel bir maldır bu" ifadelerini kullandı.



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