Ukrayna'da Çocuklar Zorlu Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ukrayna'da Çocuklar Zorlu Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor

16.01.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, Ukrayna'da milyonlarca ailenin ısıtma, elektrik ve suya erişimi olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ukrayna Temsilcisi ?Munir Mammadzade, "Ukrayna genelinde milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan günlerini geçiriyor. Bu yüzden çocuklar ve aileler sürekli hayatta kalma modunda." dedi.

Mammadzade, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2022'den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki çocukların saldırlar ve dondurucu soğuklarla boğuştuğunu belirten Mammadzade, Ukrayna'nın savaşın en zorlu kış şartlarını yaşadığını kaydetti.

Mammadzade, Ukraynalı ailelerin yoğun saldırılar ve sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarla hayati önem taşıyan enerji, su ve ısıtma sistemlerinden tasarruf etmeye çalıştığını kaydetti.

Başkent Kiev ve diğer şehirlerde çok soğuk havanın etkili olduğunu ve sıcaklıkların daha da düşebileceğini söyleyen Mammadzade, "Ukrayna genelinde milyonlarca aile, ısıtma, elektrik ve su olmadan günlerini geçiriyor. Bu yüzden çocuklar ve aileler sürekli hayatta kalma modunda." dedi.

Ukrayna'da çocukların güvende olabileceği bir yer kalmadığının altını çizen Mammadzade, "Hipotermi, şu anda yeni doğanlar için endişelendiğimiz konulardan biridir. Eğitim daha da aksadı." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın başlangıcından bu yana en az 3 bin 200 çocuk öldürüldü"

Mammadzade, zorlu yaşam koşullarının ardından gelen kış tehdidinin, 2025'e bir önceki yıla kıyasla çocuk kayıplarında yüzde 11'lik trajik bir artışa yol açtığını söyledi.

Geçen yıl en az 92 çocuk öldüğünü ve 652 çocuk yaralandığını belirten Mammadzade, "BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre, Rusya ile savaşın başlangıcından bu yana sadece Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgelerde 3 bin 200 çocuk öldürüldü veya yaralandı. Bu nedenle UNICEF, bir kez daha, sivil bölgelere ve çocukların güvendiği altyapıya yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Çocuklar Zorlu Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:27:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Çocuklar Zorlu Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.