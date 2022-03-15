Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Son Dakika
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Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü

15.03.2022 16:59

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin, ülkeden tahliyeleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin, ülkeden tahliyeleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Türkiye'nin sağladığı imkanlarla Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehmet Gazi Aslan, eğitim için gittiği Ukrayna'yı savaş nedeniyle terk ettiğini söyledi.

Savaşın başlamasıyla yaşadığı bölgenin bombalandığını anlatan Aslan, tahliye edildikleri güne kadar sığınakta yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Zor günler yaşadıklarını belirten Aslan, "Rusya sınırına yakın bir bölgede yaşıyordum. İlk günden itibaren bombalar yağıyordu. Çoğu zaman sığınaktaydık. Çok kötü bir durumda orası. Devletimizin sayesinde kurtulduk, mutluyuz. Yetkililere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Azerbaycanlı İtibar Membayev ise Türkiye sayesinde savaş bölgesinden kurtulduklarını söyledi.

Lviv'de öğrenim gördüğünü belirten Membayev, savaşın başlamasının ardından kötü günler geçirdiklerini anlattı.

Okulunun yakınlarına bomba düştüğünü dile getiren Membayev, "Her gün sirenler çalıyordu. Psikolojimiz bozuldu. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Allah Türkiye'den razı olsun. Bizden bir kuruş dahi almadılar, herkes bize çok iyi davrandı. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü
Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü
Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Son Dakika


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