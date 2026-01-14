Ukrayna'dan Hava Savunma Tedariki

KİEV, 14 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal, 2025 yılında 23 adet uzun ve orta menzilli hava savunma sistemi ve bu sistemler için 11.000 adet füze aldıklarını söyledi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şmıgal salı günü parlamentoda görevden alınmasıyla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, yapılan tedariki Rusya'yla çatışmanın başlamasından bu yana gerçekleştirilen en büyük tedarik olarak nitelendirdi. Şmıgal, hava savunmalarını da 4 adet Patriot sistemiyle güçlendirdiklerini belirtti.

Şmıgal, geçtiğimiz yıl İsveç'in Gripen savaş uçakları ve Fransa'nın Rafale uçaklarının Ukrayna'ya teslimatının sağlanması için önemli çabalar sarf edildiğini ifade etti.

Şmıgal, 2025'te uluslararası ortaklarından bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artışla 45 milyar ABD doları tutarında güvenlik yardımı aldıklarını da sözlerine ekledi.