Ukrayna'dan UAEA'ya Rusya'nın Üyeliği İçin Askıya Alma Talebi
Ukrayna'dan UAEA'ya Rusya'nın Üyeliği İçin Askıya Alma Talebi

30.01.2026 20:32
Ukrayna, Rusya'nın UAEA üyeliğinin askıya alınmasını ve tüzük değişikliklerini talep etti.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu üyeliğinin askıya alınması talebinde bulunduklarını bildirdi.

Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bugün UAEA Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplandığını hatırlattı.

Rusya'nın nükleer güvenliği baltaladığını savunan Şmigal, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun UAEA Yönetim Kurulu üyeliğinin askıya alınmasını talep etti. Ayrıca, saldırgan devletin haklarını sınırlamak için UAEA tüzüğünde değişikliklerin başlatılmasını da istedi. Nükleer güvenliği kasten baltalayan bir devlet, ajansın ana siyasi organında tam olarak yer alamaz." ifadelerini kullandı.

Şmigal, Rusya'nın, Ukrayna'nın nükleer santrallerine dışarıdan güç sağlayan elektrik trafo merkezlerine sistematik ve kasıtlı olarak saldırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, UAEA tarafından belirlenen nükleer güvenliğinin yedi temel ilkesinden birinin baltalanmasıdır. Bugün, bu tür eylemleri şiddetle kınayan ve Ukrayna'nın enerji ve nükleer güvenliğini desteklemeyi kabul eden Rafael Grossi (UAEA Başkanı) ve müttefiklerimize minnettarım."

Şmigal, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki dış güç kaynağının 12 kez tamamen kesildiğini kaydederek, konuyu toplantıda ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Enerji Bakanı Şmigal açıklamasında, müttefikleri Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a yönelik yaptırımları uygulama ve onunla işbirliğinin mümkün olabilecek sınırlamaya davet ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

