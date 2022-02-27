Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir"

27.02.2022 19:57

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun peş peşe mağlubiyetler yaşadıktan sonra kendilerine ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiklerini aktararak, "Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun peş peşe mağlubiyetler yaşadıktan sonra kendilerine ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiklerini aktararak, "Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir." dedi.

Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıya başladığında Rusya'nın konuşmakla ilgilenmediğini belirten Kuleba, ancak ağır kayıplar vermeye başladıktan sonra konuşmak istemeye başladığına dikkati çekti.

Kuleba,"Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir." diye konuştu.

"Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz"

Belarus güçlerinin Ukrayna'ya saldırı kararı almasına çok yakın oldukları uyarısını yapan Kuleba, ülkesinin kuzey sınırını korumak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu aradığını belirtti.

Kuleba, görüşmenin Rus tarafının istediği askeri bir üs olan Gomel şehrinde değil, Belarus sınırında olacağını dile getirerek, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilmesini konuşacağız." şeklinde konuştu.

"Dünya için bir yıkım olur ama bizi yenemezsiniz"

Görüşmeler sonucunda barış kararı çıkarsa memnuniyetle karşılayacaklarını bildiren Kuleba, ancak teslim olmayacaklarına ve topraklarından vazgeçmeyeceklerine dikkati çekti.

Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçirme kararının heyetlerin görüşmesi kararından hemen sonra geldiğine işaret eden Kuleba, bunu heyetlerine baskı kurmak yaptıklarını düşündüklerini aktardı.

Kuleba, "Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vurursanız dünya için bir yıkım olur ama bizi yenemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir

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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir' - Son Dakika


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