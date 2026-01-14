Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı: Mykhailo Fedorov - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı: Mykhailo Fedorov

14.01.2026 15:58
Ukrayna parlamentosu, Mykhailo Fedorov'u savunma bakanı olarak onayladı. Fedorov reformlar yapacak.

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savunma bakanlığına Mykhailo Fedorov'u atama kararını onayladı.

Ukrayna parlamentosundan yeni savunma bakanı için oylama düzenlendi. 34 yaşındaki Mykhailo Fedorov, 450 sandalyeli parlamentoda 277 milletvekilinin "evet" oyunu alarak ülkenin yeni savunma bakanı oldu. Fedorov, oylamadan önce milletvekillerine bir eylem planı sunarak, "Bugün eski bir organizasyon yapısıyla yeni teknolojilerle mücadele etmek imkansız. Kapsamlı değişikliklere ihtiyacımız var. Amacımız sistemi değiştirmek; orduyu reforme etmek, cephelerdeki altyapıyı iyileştirmek, yalanları ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak, liderliği ve güveni yeni bir kültür haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Fedorov, reformlarının ordunun dijitalleştirilmesine, insansız hava araçlarının (İHA) ve yapay zekanın kullanımının artırılmasına, teknolojinin daha geniş çapta kullanılmasına odaklanacağını söyledi. Fedorov, "Daha fazla robot, daha az kayıp. Daha fazla teknoloji, daha az can kaybı" diye konuştu.

Zelenskiy önermişti

Mykhailo Fedorov, temmuz ayı ortalarından itibaren Başbakan Birinci Yardımcısı, Dijital Dönüşüm Bakanı olarak görev yapıyordu. Zelenskiy ocak ayı başında Fedorov'u Savunma Bakanlığına önermişti. Federov, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yüksek teknolojiyle verdiği mücadelenin şekillenmesinde kilit bir rol oynamış, özellikle Starlink terminallerini konuşlandırarak cephedeki Ukrayna askerlerinin bağlantısının iyileştirilmesini sağlamıştı. Federov ayrıca, Rus birliklerine azami hasar vermeyi amaçlayan, insansız hava araçlarından oluşan ve savunma hattı olarak bilinen "İHA Hattı"nın oluşturulmasında da önemli rol oynamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ukrayna, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı: Mykhailo Fedorov

17:02
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı: Mykhailo Fedorov - Son Dakika
