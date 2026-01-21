Ukrayna Öncelikli, Grönland İkincil - Son Dakika
Ukrayna Öncelikli, Grönland İkincil

21.01.2026 15:29
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa ve ABD güvenliği için önceliğin Ukrayna olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ana meselenin Grönland değil Ukrayna olduğunu ifade ederek "Öncelik Ukrayna olmalı çünkü bu Avrupa ve ABD'nin güvenliği için çok önemli." dedi.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Avrupa kendini savunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

Grönland konusunun dostane bir şekilde çözülmesini sağlamaları gerektiğini belirten Rutte, "Ancak asıl mesele Grönland değil. Şu anda asıl mesele Ukrayna." ifadelerini kullandı.

Rutte, Grönland konusunda yorum yapması halinde "gerilimi yatıştırmak" için yardımcı olma pozisyonunu kaybedebileceğini söyleyerek "Bu konuyla ilgili arka planda çalıştığımdan emin olabilirsiniz ancak bunu kamuoyuna açıklayamam. Bu yüzden üzgünüm, yorum yapamam." diye konuştu.

Arktik bölgesinin korunması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Rutte, şunları kaydetti:

"Arktik konusunda (ABD) Başkan (Donald) Trump ve NATO'daki diğer liderler haklı. Arktik'i savunmamız gerekiyor. Deniz yollarının açıldığını biliyoruz. Çin ve Rusya'nın Arktik'te giderek daha aktif hale geldiğini biliyoruz. Avrupa, NATO içindeki faaliyetleri ve güçlü transatlantik ilişki sayesinde güvende. (ABD) NATO üyesi çünkü NATO sadece Avrupa'nın savunması için değil, aynı zamanda ABD'nin savunması için de çok önemli. ABD'nin güvenliği için güvenli bir Arktik, güvenli bir Atlantik ve güvenli bir Avrupa gerekli."

Ayrıca Rutte, Grönland'ın gündeme gelmesiyle Ukrayna'nın "zarara uğrayan" taraf olup olmadığı sorusuna "Ukrayna'ya odaklanmak bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve ardından Grönland dahil tüm konuları tartışabiliriz. Ancak öncelik Ukrayna olmalı çünkü bu Avrupa ve ABD'nin güvenliği için çok önemli." yanıtını verdi.

NATO'nun Avrupa savunmasının "temel taşı olmayacağı" bir günün gelmesini beklemediğini belirten Rutte, NATO'daki 23 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ittifakın gayrısafi yurt içi hasılasının (GSYİH) sadece yüzde 25'ini oluşturduğunu dile getirdi.

Rutte, Avrupa'nın ihtiyaç olması halinde ABD'nin yardımına geleceğinden ve Washington'ın da aynısını Avrupa için yapacağından şüphesi olmadığını ifade ederek "ABD, dünyadaki en güçlü ülkedir ve ABD Başkanı, özgür dünyanın lideridir. Özgür dünyanın liderinin bu organizasyonun ayrılmaz bir parçası olmadığı bir NATO'yu hayal edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

