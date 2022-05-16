Son dakika haberleri! Ukraynalı şarkıcı Ruslana ve askerlerin yakınlarından İstanbul'da yardım çağrısı - Son Dakika

RUSYA'nın saldırıları altında bulunan Ukrayna 'nın Mariupol şehrinde, bir grup asker Azovstal çelik fabrikasında mahsur kaldı. İstanbul 'a gelen bazı askerlerin eşleri ve anneleri gözyaşları içinde askerlerin kurtarılması için yardım istedi. Toplantıda Ukraynalı şarkıcı Ruslana da konuştu. Rusya 'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda Mariupol kentinde çok sayıda sivil ve asker mahsur kaldı. Rus güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Mariupol'deki askerler Azovstal Sanayi Tesisine sığındı. Uzun süredir buradan çıkamayan askerlerin yakınları İstanbul'a gelerek yardım çağrısında bulundu. Kağıthane 'de bir dernek binasında basın toplantısı düzenleyen asker eş ve annelerine 2004 Eurovision şarkı yarışması birincisi ve aktivist Ruslana destek verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sık sık yardım etmesi çağrısında bulunulan toplantıda duygusal anlar yaşandı. Mariupol'de yaşananların anlatıldığı film gösterimi sırasında asker eş ve anneleri gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda konuşma yapan şarkıcı Ruslana, "Buradan medyaya sesleniyoruz. Mariupol'da kalan askerlerimize yardım edin. Bu gün gerçekten bir son tarih yaşıyoruz. Son anları yaşıyoruz. Etrafımda oturan herkesin orada yakını vardır. Bu gün onlar için son şans. Yakınlarını kurtarmak için son şansları. Ben inanıyorum ki Türkiye lideri Sayın Erdoğan'ın uluslararası rolü ve durumu gerçekten yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız için bir şanstır. Biz bu gün Erdoğan'a hitap etmek için geldik. Biz Türk halkının yardımları için teşekkür etmek isteriz" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A, ÇİN DEVLET BAŞKANINA VE TANRI'YA BAŞVURUYORUZ"Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda asker eşleri Olga Boiko, Olga Kerod ve Natalia Zarytska ve bir askerin annesi Natalia Kravtsova, Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalanlar için yardım çağrısında bulundu, yaşananları anlattı. Natalia isimli asker eşi, "Bugün Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Lideri Erdoğan'a sesleniyoruz. Son ümitlerimizi Türkiye'ye bağladık. Azovstal'da kalan ve hayatları için geri sayım başlayanlar için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çin Devlet Başkanına ve tanrıya başvuruyoruz. Akrabalarımız çok zor durumdalar. Çoğu yaralı elleri ayakları yok. Tıbbi yardım yok. Sayın Erdoğan kurtarın müdahale edin Azovstal'da mahsur kalan akrabalarımı kurtarın" diye konuştu.

"AZOVSTAL SON SIĞINAKTIR"Oğlunun 2014 yılından bu yana Ukrayna'yı kurtarmaya çalıştığını ve evlerini terk edip Mariupol'a yerleştiklerini anlatan anne Natalia, "Çok büyük bir korku içinde savaşıyorlar. Azovstal son sığınaktır. Onlara karşı 500 kiloluk sığınak delici bombalar atılıyor. Denizden karadan bombalar atılıyor. Her düşen bomba ile insanların hayatları ve kaderleri yok oluyor. Çok ağır yaralılar. İnsanlara tıbbi yardım yok" dedi.



- İstanbul