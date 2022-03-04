Ukraynalılar tarihi eserleri korumaya alıyor - Son Dakika

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Heykelin etrafını sünger ve streç filmle saran Ukraynalılar

Heykellerin bulunduğu sokak LVİV (AA) Lviv şehir merkezinin ortasında yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin çevresindeki heykeller, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı korumaya alındı.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'nın çok sayıda bölgesinde çatışmalar sürüyor.

Ukrayna'nın batısındaki en büyük şehri olan Lviv henüz saldırıya uğramasa da kent halkı muhtemel saldırıya karşı çeşitli önlemler alıyor.

Lvivliler, şehri barikatlarla çevirdi ve şehir merkezindeki tarihi eserleri korumaya aldı.

Bu kapsamda Meryem Ana Kilisesi'nin etrafındaki heykeller ve eserlerin etrafı kalın süngerlerle çevrildi.

Tarihi eserler, jelatin ambalajla kaplandı.

Şehrin simgesi haline gelen birçok eserin de bu şekilde korumaya alınacağı öğrenildi.

Lviv şehri, Ukrayna'nın kültür merkezlerinden biri olarak görülüyor.