Ulaş Karasu'dan Emeklilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulaş Karasu'dan Emeklilere Destek

08.01.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Karasu, emeklilerin huzursuzluğunun ülke huzurunu etkilediğini vurguladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, DİSK Dev Emekli-Sen'i ziyareti sırasında, "Biz biliyoruz ki bir ülkenin emeklisi mutlu değilse, bir ülkenin emeklisi huzurlu değilse, bir ülkenin emeklisi evinde rahat yaşayamıyorsa; o ülkede huzurun olma şansı kalmamıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP grubunun asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemine destek vererek sendikalarında nöbet tutan DİSK Dev Emekli-Sen'i ziyaret ederek Genel Başkan Cengiz Yavuz ile bir araya geldi.

Karasu ziyaret sırasında Yavuz ile sohbetinde "Sizler meydanlarda, alanlarda; bizler Meclis'te mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin emeklisi mutlu değilse, bir ülkenin emeklisi huzurlu değilse, bir ülkenin emeklisi evinde rahat yaşayamıyorsa; o ülkede huzurun olma şansı kalmamıştır. Bugün 16.5 milyon emeklinin ortalama maaşı 23 bin 500 liradır. Yani 30 bin lirayı aşan açlık sınırına karşı bizim emeklilerimizin tamamı artık açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. AKP iktidara geldiğinde, 23 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı. Şimdi neredeyse yarısına düşmüş durumda. Bunu kim düşürdü? Bu iktidar düşürdü" dedi.

Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Karasu'dan Emeklilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:05:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ulaş Karasu'dan Emeklilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.