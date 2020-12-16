Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler"

16.12.2020 12:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu: "Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu:

"Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler. Bunun gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımlarımız var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler. Bunun gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımlarımız var." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılış töreni için geldiği kentte ilk olarak Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, burada, Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Daha sonra ziyaretine gittiği esnaflarla sohbet eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'e de ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Karaismailoğlu'na, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu ile protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, Türkiye için önemli bir proje olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışı için Aksaray'a geldiklerini söyledi.

Bugünkü törende, otoyolun tüm kısımlarının açılacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Edirne'den-Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısı sağlamış oluyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler. Bunun gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımlarımız var. Cumartesi günü 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı etabının 72 kilometrelik kısmını da faaliyete açacağız. Böylelikle 400 kilometrelik Yavuz Sultan Selim köprüsünün de içerisinde olduğu otoyolun tamamını bitirmiş olacağız. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük projeler. Ülkemiz için gurur dünya için örnek projeler. Bu projeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecek. İnşallah ülkemize değer katan böyle büyük projeleri yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Aksaray'ın Yüksek Hızlı Tren isteğini bildiklerini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

İlk olarak Konya-Karaman arasını faaliyete almaya çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Karaman-Ulukışla arasında imalatlar devam ediyor. Bu projeye Aksaray'ı da ekledik. Aksaray-Ulukışla-Yenice olarak ihale etmek için çabalarımız var. Önemli görüşmelerimiz var. İnşallah en kısa sürede sonuçlandırıp ihalemizi yapıp faaliyete açmak için canla başla uğraşıyoruz. İnşallah Aksaray'ı, Ulukışla'ya bağladığımız zaman Karaman-Konya-Ankara ve İstanbul'la bağlayacağız. Uzun ve kesintisiz bir ulaşım alanına bağlamak niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler' - Son Dakika


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