Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesine Bir Günde 4 Bin 548 Fikir Geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini açıkladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini belirterek, "Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - ANKARA

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