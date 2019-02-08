Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesine Bir Günde 4 Bin 548 Fikir Geldi
17 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini belirterek, "Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:39 Kaynak: İHA
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