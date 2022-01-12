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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım'dan "sosyal medya" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım'dan "sosyal medya" açıklaması Açıklaması

12.01.2022 22:14
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım'dan "sosyal medya" açıklaması Açıklaması

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "ülkücü mühendislerin SİHA ve İHA ile yerli otomobil çalışmalarında mücadele ettiğini, teknolojide yeniliklere yön verdiğini, TURKOVAC çalışmalarında yer aldığını" kaydederek, "Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "ülkücü mühendislerin SİHA ve İHA ile yerli otomobil çalışmalarında mücadele ettiğini, teknolojide yeniliklere yön verdiğini, TURKOVAC çalışmalarında yer aldığını" kaydederek, "Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal medya solcuları gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "İnci Sözlük"ün kurucusu Serkan İnci'nin Türkiye'deki Araplar üzerinden ülkücülere yönelik paylaşımına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

İnci'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Yıldırım, "Bazı tipler var; canı isteyince, zoru görünce 'Nerede bu Ülkücüler?' der. Ülkücüler kendini gösterdiği zaman da 'Nasıl çamur atsak?' diye düşünürler." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkücüler; Karabağ 30 yıl sonra işgalden kurtulurken, Kapalı Maraş açılıp Kıbrıs'ta bağımsızlık mücadelesi verirken ve Ayasofya yeniden ibadete açıldığında oradaydı. Bugün büyük oranda başarının sağlandığı terörle mücadelede de en üstün gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Suriye'de güvenli bölge oluşturup onları bu alanlara yerleştirmek için, terör örgütü PYD/ YPG'yi temizlemek adına binlerce Bozkurt mücadele ederken 'Ülkücüler nerede' diye sormak akıl işi midir? Ülkücü mühendisler SİHA ve İHA ile yerli otomobil çalışmalarında mücadele ediyor. Teknolojide yeniliklere yön veriyor. TURKOVAC çalışmalarında yer alıyor. Vizyonsuz, gündeme göre şekil alan sosyal medya solcuları gibi her şeyi eleştirerek ömür tüketmiyoruz."

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İhlas Haber Ajansı, Ülkü Ocakları, Medya, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım'dan 'sosyal medya' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım'dan "sosyal medya" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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