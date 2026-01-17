Uludağ'da Kayak Cümbüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Uludağ'da Kayak Cümbüşü

Uludağ\'da Kayak Cümbüşü
17.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sömestr tatiliyle Uludağ, öğrenci akınına uğradı. Kayak pistleri dolup taştı, fiyatlar yükseldi.

Türkiye'de kar ve kayak denince ilk akla gelen yer olan Uludağ'da okulların tatil olmasıyla birlikte adeta cümbüş yaşanıyor. 15 günlük sömestr tatilini fırsat bilen Türkiye'nin bir çok ilinden öğrenci turlarla Uludağ'a akın etti. Zirveya akın edenlerin kimisi

boardla kimisi poşetle kayıyor, düşenler, sosyal medya uğruna soğuktan donmayı göze alanlar bile var

Turların sunduğu uygun fiyatları kaçırmayan öğrenciler Uludağ'a geldiklerinde ise yüksek fiyatlı ürünler karşısında çaresizlik yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezi Uludağ, yarıyıl tatilinde öğrenciler ve ailelerin akınına uğradı. 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ve kamuya ait 7 misafirhanede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü bölgede kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı, pistlerde adeta bir kış şenliği yaşanıyor

Hava sıcaklığının gündüz en yüksek 1 derece, gece ise -11 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da Öğrenciler ve aileler pistlerde kayak, snowboard ve kayak keyfi yaparken, bazı günü birlikçilerde poşet ve yanlarında getirdikleri kızaklarla karın tadını çıkarıyor.

Uludağ'da sömestr dönemi için otellerde gecelik fiyatlar 42 bin TL'ye kadar çıkarken, erken rezervasyon yapanlar avantajlı paketlerden yararlanabiliyor. Yoğun talep nedeniyle birçok otelde yer bulmak çok zor.

Kamu misafirhanelerinde ise kişi başı konaklama ücretleri kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 500 TL'den başlıyor.

Sömestr tatilinde öğrencilerin ve ailelerin gözde adresi olan Uludağ'da yaşanan yoğunluk en çok telesiyejlerde kendini gösterdi. Sömestr tatilini fırsat bilen binlerce kayak sever, zirveye çıkabilmek için telesiyejler önünde uzun süre sıra bekledi. Telesiyejlerde yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler, kar ve güneşin tadını çıkarmaya devam ederken, yetkililer yoğun saatlerde dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Hafta sonu güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da önümüzdeki haftada kar yağışı bekleniyor. İstanbul'dan tatil günübirlik Uludağ'a gelip fotoğraf çektiren bir gurup genç, hazırlıksız geldiklerini itiraf edip eksi 7 derecede çok üşüdüklerini söyledi. İlk defa kayak ve snowboard yapan gençler de düşe kalka öğrendiklerini ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ'da Kayak Cümbüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:54:13. #7.11#
SON DAKİKA: Uludağ'da Kayak Cümbüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.