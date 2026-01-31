TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da bazı tatilciler, arızalanan telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, tatilcileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren telesiyejde, saat 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Telesiyejin durması nedeniyle bazı tatilciler, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İhbarla bölgeye JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Uludağ'da Telesiyej Arızası: Tatilciler Mahsur Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?