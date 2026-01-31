Uludağ\'da Telesiyej Arızası: Tatilciler Mahsur Kaldı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da bazı tatilciler, arızalanan telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, tatilcileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren telesiyejde, saat 10.30 sıralarında arıza meydana geldi. Telesiyejin durması nedeniyle bazı tatilciler, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İhbarla bölgeye JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.