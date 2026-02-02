Uludağ'da Yoğun Yarıyıl Tatili - Son Dakika
Uludağ'da Yoğun Yarıyıl Tatili

02.02.2026 11:24
Uludağ, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi gördü, oteller yüzde 80 dolulukla hizmet verdi.

Türkiye'de "kayak" denilince akla gelen ilk merkezlerden olan Uludağ, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirdi.

Bursa merkezden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ayrıca 9 kilometrelik teleferik hattıyla da alternatif ulaşım sağlanan Uludağ, yarıyıl tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Yarıyıl tatilinde Uludağ'a çıkan günübirlikçiler ve otellerde konaklayan turistler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği 300 ile 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde kayak ve snowboard yapma imkanı buldu.

Marmara Bölgesi'nin en yüksek zirvesindeki yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesislerdeki yoğunluk, otel işletmecilerini ve esnafı memnun etti.

"Son 3 senedir en iyi geçirdiğimiz sömestir tatili"

Uludağ'daki bir otelin satış pazarlama departmanında görevli Berk Söz, AA muhabirine, kar yağışlarının da etkisiyle son yıllara göre daha yoğun bir yarıyıl tatili geçirdiklerini söyledi.

Söz, bu sene önceki yıllara göre günübirlikçi ziyaretinin aksine, konaklamalı misafirlerin Uludağ'ı daha fazla talep ettiğini anlattı.

Otellerin açılmasından itibaren güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Söz, şunları kaydetti:

"Tesisimiz açıldığı günden itibaren yüzde 80 doluluğun altına düşmedi. Son 3 senedir en iyi geçirdiğimiz sömestir tatili. Erken rezervasyonlarla birlikte çoğu misafirimizin oda taleplerini karşıyalamadık. Sömestir boyunca minik misafirlerimiz için her gün akşam saatlerinde aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikler düzenledik. Sinema geceleri, el işi yapma, yüz boyama gibi atölyelerle yüzde 100 doluluğu sağladık. Temel kayak eğitimleriyle minik misafirlerimizin kayaktan çekinmemeleri, ne kadar elverişli güzel bir eğlence olduğunu gösterebilmek için hocalarımızla birlikte temel eğitimler sunduk."

Söz, Uludağ'da yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Bu yoğunluğa, uykusuz geçirdiğimiz günlere ve kar yağışlarına hasret kalmıştık. Özlediğimiz Uludağ'a bu sene kavuştuk diyebiliriz." dedi.

Uludağ'ın coğrafi özelliklerine de değinen Söz, "Yeni yapılan yollarla birlikte, Manisa ve İzmir, Uludağ'a 3 saat. İstanbul'dan köprü kullanımıyla birlikte Uludağ'a 3 saat. Hem ulaşım hem kolaylık sağladığı için Uludağ tercih ediliyor. Marmara'nın göbeğinde Türkiye'nin kayak merkezi." diye konuştu.

"Son yılların en iyi doluluk oranlarıyla geçti diyebiliriz"

Uludağ'daki bulunan bir otelin yöneticisi Harbi Türk ise yarıyıl tatilinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Türk, önceki sezonlara göre daha hareketli bir dönem olduğunu dile getirerek, "Sömestir tatilinde özellikle çocukların eğlencesi bizi çok mutlu ediyor. Pistler doldu, Uludağ doldu. Mevsimlerin kayması, kışla ilgili dengesizlik, daha öncesinde pandemi zamanlarının ardından şu an bu özlenmişlik var. Son yılların en iyi doluluk oranlarıyla geçti diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Her otelin farklı aktivitelerinin olduğunu vurgulayan Türk, "Otel içlerinde çocuklara yönelik etkinlikler, kayak odalarının çocuklara yönelik özel dersleriyle çocuklar da büyüklerde dolu dolu eğlendi, iyi bir tatil geçti." dedi.

Uludağ'daki Orman Köşkleri'nin İşletme Müdürü Eray Özenoğlu da son yılların en iyi yarıyıl tatilini yaşadıklarını vurguladı.

Özenoğlu, kar yağışlarının da etkisiyle güzel bir sezon olduğunu belirterek, "Bu günleri özlemiştik. Bu sene yoğunluk açısından umduğumuz gibi geçti." diye konuştu.

Orman Köşkleri'nin ebeveynlerin çocuklarıyla eğlenebilecekleri bir yer olduğunu dile getiren Özenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uludağ'da genelde otel konseptli işletmeler var ama bizim işletmemizde insanlar daha izole olabileceği kendilerini evlerinde hissedebileceği ortam oluyor. 1650 rakımda, çam ağaçlarıyla kaplı, insanların doğayla iç içe olabileceği bir yer. Biz kalabalık aileleri de ağırlıyoruz. Bizim evlerimizde aileler 4 ya da 6 kişi kalabiliyor. O yüzden ailelerin daha rahat edebileceği ortam sağlamış oluyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Uludağ

