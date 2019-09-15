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Uludere Belediye Başkanı Ürek terörü lanetledi

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Şırnak'ta düzenlenen şehitlere saygı ve teröre lanet yürüyüşünde terörü lanetledi.

Uludere Belediye Başkanı Ürek terörü lanetledi, System.String[]

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Şırnak'ta düzenlenen şehitlere saygı ve teröre lanet yürüyüşünde terörü lanetledi.


Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, belediye personelleri ve vatandaşlarla ile birlikte Şırnak'ta düzenlenen şehitlere saygı ve teröre lanet yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, valilik meydanında sona erdi.


Burada konuşan Uludere Belediye Başkanı Ürek, Şırnak halkının bir kez daha dik duruşunu ortaya koyduğunu söyledi. Ürek, "Bizler terörü ve uzantılarını lanetliyoruz. Hep birlikte biz kocaman bir Türkiye'yiz bizi asla bölemeyecekler" dedi.


Etkinlik, yapılan konuşmalar ve şehitler için okunan duaların ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Sait Ürek, Uludere, Solmaz, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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