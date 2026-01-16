ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırdaki 4 küçükbaş öldü. Ahır, köylüler tarafından imece usulü onarıldı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde Adil Bakır'a ait ahır, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 4 küçükbaş hayvan öldü. Olayın ardından köylüler, bir araya gelerek imece usulüyle başlattığı çalışmayla ahırı onardı.
Son Dakika › Güncel › Uludere'de Kar Yağışı Ahırı Çöktürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?