Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yayımlandı

21.01.2026 11:22
Yeni yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik, Konseyin çalışmalarında yer alacak tüm kurum, kuruluş ve kişilere ilişkin hükümleri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kuruldu.

Konsey, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturularak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların iyilik hallerinin korunması için tüm iş yerleri ve çalışanları kapsayan önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Konsey üyeleri işbirliği içinde çalışacak.

Konseyin görevleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlık edeceği Konsey, "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlamak", "ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesini sağlamak", "iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının geliştirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla yeni oluşan koşullar göz önünde bulundurularak mevzuatın gözden geçirilmesi için önerilerde bulunmak", "iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesine yönelik çalışma önerilerinde bulunmak", "iş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik proje önermek" ile "iş sağlığı ve güvenliği konularında Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak" görevlerini yürütecek.

Yılda en az bir defa ve üyelerin salt çoğunluğuyla toplanacak olan Konsey, Başkan'ın veya üyelerin üçte birinin teklifiyle olağanüstü olarak da toplanabilecek.

Konseyde kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınacak. Oyların eşitliği halinde Başkan'ın oyu yönünde karar alınacak.

Konsey tarafından "Alt Kurul", "Danışma Grubu" ve "Çalışma Grubu" oluşturulacak. Bu kurul ve grupların ilgilenecekleri konular, çalışma süresi, başkanı, üyeleri ve çalışma esasları Konsey Başkanı tarafından belirlenecek.

Bu yönetmelikle 5 Şubat 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

